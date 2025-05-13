MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKKnın kendini feshetmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Kim ne derse desin, statükocu ve ezbere dayalı marjinal iddialara kimler bel bağlarsa bağlasın terörsüz Türkiye’nin meşalesi yakılmıştır. dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye Cumhuriyetinin üçüncü evresi olduğunu belirten Bahçeli, Terör örgütünün feshi ise yeni yüzyılın ulaşılan ve gerçekleşen ilk hedefidir. ifadelerini kullandı. Öte yandan Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısına ay-yıldız motifli kırmızı ve beyaz güller gönderdi.