Kandil, Öcalanın PKK kongresini toplasın kendini feshetsin. Tüm gruplar silah bıraksın çağrısına uyacağını ilan etti. Örgütün kongreyi toplayacağı tarih de şekillendi. PKKyı lağvedecek kongrenin nisanda Kandilde toplanacağı kulislerde konuşuluyor. Kandilin silah bırakması halinde izlenecek yol haritası da belirlendi. Elebaşları için Üçüncü ülke formülü düşünülüyor. PKK üzerinde etkisi olan bazı devletler ise sabotaj peşinde. Hükümetten Bazı devletlerin vekil güçlerle yapacağı sabotajlara karşı teyakkuzdayız mesajı geldi.