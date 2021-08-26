PKK'nın gizli mezarlığı ortaya çıktı! Tam 261 ceset / 26.08.21

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Bitlis Garzan Mezarlığı'na PKK'nın 261 örgüt üyesinin cesedini gizlice gömdüğü tespit edildi. Mezarlığın ortaya çıkarılmasıyla cesetlerden kalan kemikler kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na getirildi. Adli Tıp Kurumu gerekli numuneleri aldıktan sonra kemikler İstanbul Kilyos'taki kimsesizler mezarlığına gömüldü. PKK ile bağlantılı DİAY-DER (Din Alimleri Derneği) üyeleri mezarlığa giderek örgüt propagandası yapmaya çalışınca 9 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Öte yandan DİAY-DER'in İBB'den yardım talep ettiği İBB'nin de içinde Kürdistan yazan dergilerin basımı için 32 bin lira verdiği de ortaya çıktı.