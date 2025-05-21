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PKK'nın İran kolu PJAK'tan KCK ile eş güdümlü sabotaj: Silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz / 21.05.25

PKK'nın İran kolu PJAK'tan KCK ile eş güdümlü sabotaj: Silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz / 21.05.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

PKK'nın İran kolu PJAK'tan KCK ile eş güdümlü sabotaj: Silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz / 21.05.25

Takvim 03:05
02

Sabıkalı şirket balya balya paralar! İBB soruşturmasında adı geçen Yeni Fikir Eğitim ve organizasyon şirketinin karıştığı skandal ortaya çıktı / 21.05.25

Takvim 02:57
03

İspanya'da bir kriz daha! Tüm mobil şebekeler çöktü / 21.05.25

Takvim 01:25
04

Fenerbahçe'den Avrupa devlerine transfer çalımı! / 21.05.25

Takvim 07:43
05

İBB'ye 3. dalga operasyonun arka planı! Çam ağacı hırsızlığından lüks villalara... Kim bu Taner Çetin? Belge belge ihale vurgunu / 21.05.25

Takvim 07:14
06

TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Arif Aras'ın yurt dışı yasağı kaldırıldı / 21.05.25

Takvim 06:59
07

"Gönül Bağı" dediler, ayak bağı oldular! CHP'li İzmir BB'nin Elazığ'a verdiği 'Atatürk Lisesi' sözü havada kaldı: Bir çivi bile çakmadılar / 21.05.25

Takvim 01:49
08

ABD basını Beyaz Saray'ın İsrail planını duyurdu: Gazze'de savaş devam ederse Trump Tel Aviv'i terk edecek! / 21.05.25

Takvim 02:45
09

ABD’nin ardından AB! Avrupa Suriye’ye yaptırımları kaldırdı / 21.05.25

Takvim 03:10
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