Terörsüz Türkiye sürecinin herhangi bir yol kazasına kurban edilmemesi için ince elenip sık dokunuyor. Fesih kararı alıp silah bırakacağını duyuran PKKnın alt ve üst organları ise sistematik bir şekilde sabotaja girişti. Çatı yapı KCKdan Sadece PKK silah bıraktı, diğerleri saldırabilir açıklaması geldi. PKKnın İran kolu PJAK da KCK ile eş güdümlü olarak Silah bırakma kararı PKKnın kararıdır. Biz PJAK olarak silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz duyurusu yaptı. Bu noktada Ankaranın tutumu çok net. PKK tüm uzantıları ya silah bırakacak ya da silahlarıyla beraber yok olacak.