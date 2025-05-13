PKKnın fesih kararı dünyanın gündemine oturdu. İngiliz, Yunan, Fransız ve Alman basınları gelişmeyi manşetine taşıdı. ABDli Bloomberg Tarihi adım Türkiyenin hedeflerini güçlendirebilir değerlendirmesi yaptı. Türkiye içn tarihi bir dönüm noktası diyen Financial Times, PKKnın silah bırakması Erdoğan için zafer ifadelerini kullandı. Teröristan hayali kuran siyonist basın ise karalar bağladı. İsrail merkezli Maariv Gazetesi, PKKnın fesih ilanını Dramatik karar olarak niteledi. Türk - Kürt birliğinden duyulan endişe dile getirildi.