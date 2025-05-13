×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
PKK'nın lağvedilmesi dünya basınında! Hangi ülke ne manşet attı? "Teröristan" hayali kuran siyonistler karalar bağladı: "Dramatik karar" / 13.05.25

PKK'nın lağvedilmesi dünya basınında! Hangi ülke ne manşet attı? "Teröristan" hayali kuran siyonistler karalar bağladı: "Dramatik karar" / 13.05.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

PKK'nın lağvedilmesi dünya basınında! Hangi ülke ne manşet attı? "Teröristan" hayali kuran siyonistler karalar bağladı: "Dramatik karar" / 13.05.25

Takvim 05:57
02

Süreç titizlikle takip edilecek! PKK'nın fesih kararı sonrası açıklamalar peş peşe: Tüm terör şubeleri silah bırakmalı / 13.05.25

Takvim 00:40
03

Başkan Erdoğan'ın çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde adım adım 254 gün: İlmek ilmek devlet aklı / 13.05.25

Takvim 06:23
04

7. Etnospor Kültür Festivali'nde bir ilk: Aile Obası! Bilal Erdoğan'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar: Bakanlığın yeni teşvikleri ilk kez burada duyulacak / 13.05.25

Takvim 06:44
05

PKK'dan infaz itirafı! Elebaşları Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'un ölümlerinin gizlendiği ortaya çıktı / 13.05.25

Takvim 03:20
06

Okan Buruk'un istediği transfer için Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı / 13.05.25

Takvim 07:15
07

CANLI | PKK resmen bitti! Fesih kongresinin kararları açıklandı: Silahlı mücadele sona erdi... PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecek / 13.05.25

Takvim 01:32
08

Başkan Erdoğan'dan FETÖ'cülere ve suç örgütlerine karşı mücadele mesajı: "Tepelerine binmeye devam edeceğiz" / 13.05.25

Takvim 00:00
09

Trump'tan Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin flaş açıklama: Perşembe günü İstanbul'a gelebilirim / 13.05.25

Takvim 05:31
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2025 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı