Irak ve Suriyenin kuzeyinde teröristan hayali kuran PKK/YPGnin selası okunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara - Şam arifesinde “PKK/YPG Bununla savaşmamız, bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu. Irakın PKKyı yasaklı örgüt olarak tanımlası sonrası Fidan, PKK Irakın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irakın bir milli güvenlik sorununa dönüştü dedi. Türkiye - Irak ortak güvenlik mekanizması ve Ankara - Şam yakınlaşması PKKyı iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı.