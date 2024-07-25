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PKK'nın selası okunacak! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ankara - Şam arifesinde dikkat çeken mesaj: "Savaşmamız gerekiyor" / 25.07.24

PKK'nın selası okunacak! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ankara - Şam arifesinde dikkat çeken mesaj: "Savaşmamız gerekiyor" / 25.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

PKK'nın selası okunacak! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ankara - Şam arifesinde dikkat çeken mesaj: "Savaşmamız gerekiyor" / 25.07.24

Takvim 03:09
02

Başıboş köpek mağduru Mahra'nın annesi Derya Pınar'dan Başkan Erdoğan'a duygusal mesaj: Ben seni yanlış tanımışım Uzun Adam / 25.07.24

Takvim 07:16
03

Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Evgenii Serebriakov Bodrum'da yakalandı! İçişleri Bakanlığı operasyonun detaylarını duyurdu / 25.07.24

Takvim 02:17
04

TBMM Genel Kurulu'nda DEM'li provokasyon! AK Parti milli iradeye hakarete geçit vermedi... Ali Bozan'ın karın ağrısı belli / 25.07.24

Takvim 02:25
05

Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu 'Lozan' mesajı... "Bu asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne kimse geçemeyecek" / 25.07.24

Takvim 01:43
06

Premier Lig'in yıldızına kanca! Fenerbahçe durmuyor / 25.07.24

Takvim 03:26
07

Süleymaniye'yi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara "Yakından izliyoruz" deyip baskıyı artırdı: KYB'de iç bölünme baş gösterdi / 25.07.24

Takvim 07:50
08

ABD Kongresi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlandı! Skandal görüntülere Türkiye'den peş peşe tepkiler: Yazıklar olsun / 25.07.24

Takvim 03:49
09

Beşiktaş'a bir star daha! Immobile'nin yanına geliyor / 25.07.24

Takvim 04:44
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