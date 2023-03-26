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PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile el sıkışan 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Hakkımızı helal etmiyoruz, zehir zıkkım olsun" / 26.03.23

PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile el sıkışan 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Hakkımızı helal etmiyoruz, zehir zıkkım olsun" / 26.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile el sıkışan 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Hakkımızı helal etmiyoruz, zehir zıkkım olsun" / 26.03.23

Takvim 01:00
02

Ramazan ayında gıda ürünlerinde fiyat sabitleme! Tarım Kredi Marketleri sonrası zincir marketler de indirime gitti / 26.03.23

Takvim 02:17
03

6'lı koalisyonun "diploma" yalanının arkasında yatan derin korku: "Siyaset üretemeyen kifayetsizler" / 26.03.23

Takvim 02:00
04

Cumhur İttifakı'nın YSK'ya sunduğu protokolde öncelik deprem / 26.03.23

Takvim 04:23
05

CENTCOM'un psikolojik harbinde Türkiye ve yaklaşan seçimler hedefte! Twitter'da milli iradeye 'beyaz' ve 'kara' listeli kirli operasyon / 26.03.23

Takvim 03:48
06

Ermenistan'ı devirdik 3 puanla başladık! MAÇ ÖZETİ / 26.03.23

Takvim 03:12
07

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Komşunla iyi geçin hakiki mümin ol / 26.03.23

Takvim 07:39
08

6'lıya Malatya'da tepki üstüne tepki... Vatandaş yuhaladı! Kılıçdaroğlu'na HDP sorusu / 25.03.23

Takvim 01:26
09

İYİ tiyatro, danışıklı dövüş! Yavuz Ağıralioğlu her şeyi dedi bir 'istifa' diyemedi: Tüm bu yaygara parti tabanının gazını almak için / 25.03.23

Takvim 03:00
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