Terörden tutuklu bulunan PKKnın siyasi uzantısı HDPnin eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaşa FETÖ ve PKK iltisaklı KHKlılara, Soros maşası Osman Kavalaya özgürlük vaadiyle selam çakan 6lı koalisyonun cumhurbaşkanı aday Kemal Kılıçdaroğluna tepkiler çığ gibi büyüyor. Şehit yakınları, gaziler ve diğer vatandaşlar Kılıçdaroğluna tepki gösterirdi. Kılıçdaroğlunun teröre çanak tuttuğunu belirten şehit yakınları, Yüreğinde vatan aşkı yok. Ülkeyi bölmenin peşinde. Şehitlerin kemiklerini sızlatmasına engel olacağız ifadelerini kullandı.