Türkiyenin terör belasını tarihe gömme kararlılığı ve bu doğrultuda attığı iç cephe hamlesi PKKnın üst aklını çıkmaza soktu. Kandilin Amerikancı bloğu ve Suriye ayağı süreci sabote ederken Avrupadaki büyükbaş PKKlılar sokakları birbirine kattı. Almanyada YPGliler Türkiyeye karşı İsrail bayrağı açtı. Provokasyonlardaki en rezil kare ise İsviçrede kayıtlara geçti. Baseldeki bir grup YGPli tren istasyonlarına Kill Erdogan yani Erdoğanı öldür yazacak kadar ileri gitti. Avrupanın Türkiye karşı şer odaklarının yuvalandığı bir kuluçka merkezi olduğu tescillendi.