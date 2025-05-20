Terörsüz Türkiye girişiminin en önemli sacayağı, fesih kararı alan PKKnın silah bırakma ve örgütsel dağılma takvimi olacak. Süreç birçok sabotaja ve sınama girişimlerine açık olduğundan tez vakitte aksiyon alınması elzem. Nitekim PKKnın üst yapısı KCKdan süreci sabote etmeye dönük ilk adım geldi. KCKnın sözde Dış İlişkiler Sözcüsü Zagros Hiwa, barış süreci başlamadı deyip Sadece PKK silah bıraktı, diğerleri saldırabilir ifadelerini kullandı. Kandili boşaltmayacaklarını söyleyen KCKlı terörist, elebaşlarını üçüncü ülkelere göndermeyeceklerini iddia edip silahsızlanma sürecini pazarlık malzemesi haline getirmeye çalıştı.