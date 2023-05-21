Kandil, 7li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için ikinci tur dilenciliğine başladı. Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKKnın yöneticisi Remzi Kartalın Erdoğanın kaybetmesi için oylarımızı Kılıçdaroğluna vermeliyiz çağrısı sonrası topa PKK/PYD elebaşı Salih Müslim girdi. Saklandığı inden Kemal Kılıçdaroğluna oy verin çağrısında bulunan Müslim, Başkan Erdoğanı hedefe koyarak intikam alacaklarını söyledi. Bu gelişme 7li koalisyon - Kandil hattındaki ittifakın Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine temellendirildiğini bir kez daha açık etti. Detaylar Takvim.com.trnin özel haberinde.