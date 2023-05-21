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PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği! Saklandığı inden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: "İntikam alacağız" / 20.05.23

PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği! Saklandığı inden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: "İntikam alacağız" / 20.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği! Saklandığı inden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: "İntikam alacağız" / 20.05.23

Takvim 03:01
02

Seçim sonrası CHP deprem bölgesine kin kusmuştu! Gençlik buluşmasında depremzede gençten duygulandıran sözler: Onlar bize oy için yardım etmiş / 20.05.23

Takvim 05:43
03

Milyonların geliri artıyor! Emekli, işçi, memur, ev hanımı, işsizler, yaşlılar, gençler...

Takvim 02:57
04

Galatasaray Sivasspor'u Icardi'nin dublesiyle geçti! / 20.05.23

Takvim 01:51
05

Gençlerle buluşma programında Başkan Erdoğan'ı gülümseten diyalog: "70 yaşındaki fanatik CHP'li dedem size oy kullandı" / 20.05.23

Takvim 01:08
06

Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar / 20.05.23

Takvim 03:47
07

Bay Bay Kemal'in sinirleri bozulacak! Başkan Erdoğan'ın yüzde 80 aldığı Essen'de uzun kuyruklar oluştu / 21.05.23

Takvim 01:08
08

Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nde gençlerle buluşmada önemli açıklamalar / 20.05.23

Takvim 04:30
09

28 Mayıs son anket sonuçları! 'Sinan Oğan seçmeni' ikinci turda kimi destekleyecek? Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu... / 20.05.23

Takvim 02:05
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