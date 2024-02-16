Başkan Recep Tayyip Erdoğan BAE ve Mısıra yaptığı ziyaretlerin ardından dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesi sorulan Başkan Erdoğan, Türkiye-Irak arasında gerek merkezi yönetim gerekse Kuzey Irakla ilgili adımların atılması noktasında güzel gelişmeler oldu. Dürüstlük ve mertlikten taviz vermedikten sonra, özellikle sınırlarımızın dibinde bir teröristan kurulmasına müsaade edilmedikten sonra, biz bu bölgede her türlü adımı komşularımızla beraber atarız. dedi. Erdoğan terör örgütü PKKya destek veren Bafel Talabani yönetimindeki KYBye ise uyarıda bulundu. Erdoğan, Amaç bize düşmanlık beslemek ise ona da verecek tepkimiz, alacağımız tedbirler vardır, daha sıkı adımlar atmaktan da çekinmeyiz. ifadelerini kullandı.