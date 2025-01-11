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PKK/YPG'de "Harekat" korkusu! Elebaşı Mazlum Kobani hem ABD'ye hem Avrupa'ya yalvardı | The Guardian'dan skandal / 10.01.25

PKK/YPG'de "Harekat" korkusu! Elebaşı Mazlum Kobani hem ABD'ye hem Avrupa'ya yalvardı | The Guardian'dan skandal / 10.01.25

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

PKK/YPG'de "Harekat" korkusu! Elebaşı Mazlum Kobani hem ABD'ye hem Avrupa'ya yalvardı | The Guardian'dan skandal / 10.01.25

Takvim 02:53
02

CHP'de "kırmızı kart" kaosu! Ortalık fena karıştı / 10.01.25

Takvim 04:51
03

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar / 10.01.25

Takvim 06:48
04

TÜİK açıkladı: İşte Kasım ayı işsizlik rakamları

Takvim 03:44
05

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor / 10.01.25

Takvim 06:59
06

Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı! / 10.01.25

Takvim 05:20
07

Galatasaray'dan dünya devine çalım! Transferde sona doğru / 10.01.25

Takvim 03:49
08

Hem vakitten hem nakitten tasarruf! Başkan Erdoğan'dan Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışında önemli açıklamalar / 10.01.25

Takvim 07:07
09

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Aydın İl Kongresi'nde önemli açıklamalar / 10.01.25

Takvim 07:01
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