Suriyede köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG Avrupa ve ABDye yalvarmaya devam ediyor. PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, ABDnin Suriyeden askerlerini çekme kararının DEAŞ’ın yeniden canlanmasına yol açacağını iddia ederek, Donald Trumpa ve Avrupa’ya kendilerine destek vermeleri için yalvardı. Türkiye’nin askeri harekat uyarılarıyla köşeye sıkışan örgüt, ABD askerlerinin varlığını bölgesel istikrarın temeli olarak nitelendirirken Avrupaya Sizin için savaşıyoruz dedi. Öte yandan İngiliz The Guardin teröristbaşı için Kürt General diyerek skandala imza attı.