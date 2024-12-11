Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütlerine göz açtırmıyor. Son olarak PKK/YPG terör örgütünün, Kamışlı’da Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları, bölgeden kaçırmaya başladığını tespit etti ve süratle harekete geçerek operasyon düzenledi. Operasyonda konvoyda yer alan füze ve ağır silah yüklü 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha edildi. Aynı zamanda MİT, PKK/YPGnin Kamışlı Havalimanının İsrail tarafından hedef alındığı, örgüte yönelik bir operasyon olmadığı yalanını da operasyonla yok etti.