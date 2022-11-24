Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/YPGnin masum sivilleri hedef alan alçak saldırılarının ardından Türkiye operasyon düğmesine basarak Suriye ve Iraktaki terör yuvalarına Pençe Kılıç darbesi vurdu. Harekatın ardından terör seviciler Türkiyeyi suçlamaya çalışarak teröristleri aklama çabasına girdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun Londra seyahati sırasında görüştüğü FETÖ ve PKK sempatizanı Amberin Zaman da bu isimlerden biri oldu ve terör örgütünün sözde elebaşılarından Mazlum Kobani kod isimli Ferhat Abdi Şahinle görüşerek örgütü aklama çalışması yaptı. Zamanın aklamaya çalıştığı Mazlum Kobani ise ABD Başkanı Bidena adeta yalvararak yardım dilendi. Türkiyenin düzenlediği hava harekatı sırasında ABDli askerlerle YPGli teröristlerin aynı üste olduğu da ortaya çıkarken, CENTCOMdan Pençe Kılıçla ilgili skandal açıklamalar geldi. Yapılan açıklamada Türkiyenin harekatıyla ilgili olarak Ortak amaçlarımızı tehdit etmektedir. ifadelerini kullanırken, ABD basını Türkiyenin düzenlediği harekatın ABD üssüne 300 metre mesafede olduğunu yazdı.