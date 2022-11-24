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7/24 Dinle Takvim PKK/YPG'yi kara harekatı korkusu tutuşturdu! Amberin Zaman'ın aklamaya çalıştığı teröristbaşı Mazlum Kobani ABD'ye yalvardı: Biden bize söz verdi / 24.11.22
PKK/YPG'yi kara harekatı korkusu tutuşturdu! Amberin Zaman'ın aklamaya çalıştığı teröristbaşı Mazlum Kobani ABD'ye yalvardı: Biden bize söz verdi / 24.11.22

PKK/YPG'yi kara harekatı korkusu tutuşturdu! Amberin Zaman'ın aklamaya çalıştığı teröristbaşı Mazlum Kobani ABD'ye yalvardı: Biden bize söz verdi / 24.11.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

PKK/YPG'yi kara harekatı korkusu tutuşturdu! Amberin Zaman'ın aklamaya çalıştığı teröristbaşı Mazlum Kobani ABD'ye yalvardı: Biden bize söz verdi / 24.11.22

Takvim 00:56
02

Asgari ücret ne kadar olacak? İpuçları neyi gösteriyor? İşte 2023 asgari ücret zam rehberi / 15.11.22

Takvim 02:25
03

Aanholt’a Ada kancası! Ocak’ta Cimbom’un kapısını çalacaklar / 21.11.22

Takvim 01:08
04

Marsilya pes etti! Galatasaray'la Cengiz Ünder için devre arası masaya oturacaklar / 18.11.22

Takvim 01:06
05

CHP yandaşı Özlem Gürses terörist Ahlam Albashır'ın yalan ifadesiyle terör örgütü YPG/PKK'yı aklamaya çalıştı! / 24.11.22

Takvim 00:59
06

Bakan Nebati "kararlıyız" diyerek duyurdu: 2023'te ikisi de devreye alınacak

Takvim 00:54
07

Düzce depremi İstanbul'u tetikler mi? Uzman isimden flaş deprem uyarısı: Dünden daha yakın... / 24.11.22

Takvim 00:35
08

Merkez Bankası faizi düşürdükçe tantanacı ekonomistler kuduruyor!

Takvim 01:00
09

Kripto para piyasasında iki haftalık zarar 239 milyar dolar! Bu haberi okuyun, paranızı kurtarın / 24.11.22

Takvim 02:07
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