Yerel seçimlere sayılı zaman kala CHP ve DEM arasındaki pazarlık tam gaz devam ediyor. Başak Demirtaşın adaylıktan çekilme süreci sonrası pazarlıkta vites yükselirken, CHP’den flaş bir karar geldi. 12 Şubat’ta yapılacak olan aday tanıtım toplantısı 18 Şubat tarihine ertelendi. Öte yandan konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP yandaşı Barış Yarkadaş, PM toplantısının da ertelenmesinin gündemde olduğunu açıkladı. Yarkadaş “Cuma günü yapılması planlanan Parti Meclisi’nin de ertelenebileceği konuşuluyor” dedi.