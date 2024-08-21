Son dakika haberleri... Suç gelirlerinin aklanması suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Polat, tahliye edildikten sonra kardeşi Sıla Doğunun Sarıyerdeki boğaz manzaralı evinde soluğu aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde avukatı Polata sürpriz bir ziyarette bulundu. Polatın avukatı Sevinç Horoz, Ben zaten sık sık görüyorum kendisini. Sağlık problemleri, psikolojik sorunlar tabii ki vardı. İçerinin şartları malum, tabii ki iyi değildi. Şimdi çocuklarına kavuştu, ailesiyle birlikte çocuklarıyla birlikte şu an çok mutlu dedi. Öte yandan Polat ailesinin sabah saatlerinde Engin Polatı görmek için cezaevinin yolunu tuttuğu öğrenildi. O anlar kameralara yansıdı.