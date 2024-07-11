Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması için hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. İddianamede kara para aklamak için soğuk cüzdan yönteminin kullanıldığı ifade edilirken yasa dışı bahisten gelen paralar hakkında gizli tanığın ifadesine yer verildi. Örgüt liderinin Engin Polat olduğu, Polatın liderliğini ise uyuşturucu baronu Derkan Başerin yaptığı vurgulanırken Polat liderliğindeki örgütün yasa dışı faaliyetlerle yaklaşık 250 milyon lira kara parayı güzellik merkezleri ve paravan şirketler üzerinden nasıl akladıkları anlatıldı.