CHPli İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Ocakta ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi. O esnada İmamoğlu için Çağlayan Adliyesi önünde toplanan CHPliler ise provokasyona girişti ve ortaya rezil görüntüler çıktı. Bu rezilliklere ek CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHPli bir yetkilinin Tomayı yan yatırırız şeklindeki konuşması da skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Yaşanan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmekten suçundan soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağırıldı.