Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Batı’nın Türkiye’ye karşı uyguladığı çifte standardı eleştirerek, Fransa’daki Le Pen davasına sevinenlerin, Türkiye’de İmamoğlu’nun yolsuzluktan hapse girmesine tepki göstermesini akılalmaz ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. Ancak İmamoğlu’nun gurmesi olarak anılan Vedat Milor, Türkiye lehine yapılan bu açıklamaya tepki göstererek Varoufakis’i hedef aldı. Prof. Dr. Çetin Kaya Koç ise Milor’a tepki gösterdi. İki isim arasında tartışma çıkarken Ünlü Profesör Koç, Fransa’daki süreci savunup Türkiye’ye karşı düşmanca bir tutum sergileyen Miloru sert sözlerle eleştirerek Bu mankurtu engelliyorum dedi. Vedat Milor daha sonra tepki çeken paylaşımını sildi.