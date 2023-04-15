Fıkıh dilinde zekât, belirli yerlerde harcamak üzere, dini ölçülere göre zengin sayılan kişilerin mallarından alınan belli payı kasteder. Kelime olarak ise arınma ve bereket anlamına gelir. Peygamberimiz malların zekâtla korunduğunu hatırlatır. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 11 ayın sultanı Ramazanda Takvim okuyucularıyla bir araya geliyor. Hatipoğlu, bugünkü köşesinde Zekat malı korur başlıklı yazısıyla okurlarımızı aydınlattı. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlunun 11 ayın sultanı Ramazan ile ilgili 15 Nisan 2023 tarihli yazısı...