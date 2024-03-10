Yerel seçimlere giderayak ‘kaybedeceğim’ korkusuna kapılan CHP’li Ekrem İmamoğlu her türlü yalana sarılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde AK Partinin yaptığı projelere çökmeye çalışarak metro yalanını söyleyen İmamoğluna tepki yağmıştı. Yaşananlar akıllardaki yerini korurken, Pendik’te konuşan İmamoğlu metro yalanını sürdürmeye çalışırken, “Bakın 2027 yılında biz göreve gelmeden iki buçuk sene önce yapıldı. Benden önce diyerek gafa imza attı. CHPli İmamoğlu metro yalanını itiraf ederken, söylediği gaf ile sosyal medyada alay konusu oldu. Öte yandan israfı bitirdik demek için bile 175 milyon lirayı hiç eden Ekrem İmamoğlu’nun bir diğer gafı da tasarruf ile ilgili oldu.