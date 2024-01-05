Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız bu zamanda CHPli Ekrem İmamoğlu ve işbilmez ekibi tarafından yönetilen İstanbulda arızalanan, yanan ve servis dışı kalan toplu ulaşım araçları alışıldık manzara haline geldi. 5 senedir ardı arkası kesilmeyen sorunlarla mücadele edilmezken var olan düzeni de bozan İBB, vatandaşa bir yerden bir yere gitmeyi de büyük zorluk haline getirdi. Buna son örnek ise Beşyol Metrobüs Durağından geldi. Sözde yenilenen üst geçidin ayağı, metrobüs yoluna yapıldı. Tepkilerin büyümesiyle İBBden gelen açıklamada durumun normal işleyişe göre olduğu aktarılırken projenin bitiş tarihi ise verilmedi. İBBnin akılalmaz projesini Takvim.com.tr Editörü Ebru Bektaş yerinde görüntüledi. İşte detaylar...