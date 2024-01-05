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Projenin bitiş tarihi bile yok | Beşyol Metrobüs Durağı İBB ekiplerini bekliyor! Takvim.com.tr yerinde görüntüledi / 05.01.24

Projenin bitiş tarihi bile yok | Beşyol Metrobüs Durağı İBB ekiplerini bekliyor! Takvim.com.tr yerinde görüntüledi / 05.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Projenin bitiş tarihi bile yok | Beşyol Metrobüs Durağı İBB ekiplerini bekliyor! Takvim.com.tr yerinde görüntüledi / 05.01.24

Takvim 00:59
02

Yargı harekete geçmişti: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 5 yıl hapis istemi! / 05.01.24

Takvim 00:57
03

Başkan Erdoğan isimleri tek tek inceliyor! Adaylar ne zaman açıklanacak? İstanbul için kim düşünülüyor? / 05.01.24

Takvim 01:52
04

Muhalefetin İsrail’e ihracat üzerinden kurguladığı gizli oyun elinde patladı! Tıkla Ticaret Bakanlığı’nın gerçek verilerini gör!

Takvim 01:25
05

Kasım Süleymani'yi anma töreni kana bulanmıştı! İran'daki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi / 05.01.24

Takvim 00:47
06

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hilafet iddialarına sert yanıt: Kelime-i Tevhid bayrağını bilmiyorlar hem cahillik hem barbarlık! / 05.01.24

Takvim 00:00
07

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında aday çatlağı büyüyor! Aday açıklaması ertelendi! Krizin perde arkası: Telefonda kapıştılar / 04.01.24

Takvim 06:25
08

Yeni yılla birlikte sosyal desteklere memur zammı: Kimler yararlanacak?

Takvim 03:21
09

Beyrut’tan sonra İran! İsrail 7 Ekim hezimetini unutturmak için resmen çırpınıyor: Mossad şefi resmen itiraf etti… / 04.01.24

Takvim 02:20
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