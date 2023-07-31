Ümit Özdağın Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı üzerinden gizli protokol yaptık itirafı sonrası 8li koalisyonda çarşı pazar fena karışmıştı. Protokol krizinin yankıları sürmeye devam ederken, Ümit Özdağ muhalefeti karıştıracak yeni bir bomba daha patlattı. ‘İlk kez açıklıyorum’ diyerek bombayı patlatan Özdağ, İYİ Parti seçmeninin ikinci turda sandığa gitmediğini söyledi. Bir araştırma şirketinden aldığı verileri aktaran Özdağ, Birinci turda Sinan Oğan’a vermiş ama ikinci turda Kılıçdaroğlu’na vermemişler dedi.