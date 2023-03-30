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Psikolojik harbe milli irade tokadı! Başkan Erdoğan: "Onlar sosyal medya oyunlarıyla oyalasınlar milletimiz kimi sandığı gömeceğini biliyor" / 29.03.23

Psikolojik harbe milli irade tokadı! Başkan Erdoğan: "Onlar sosyal medya oyunlarıyla oyalasınlar milletimiz kimi sandığı gömeceğini biliyor" / 29.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Psikolojik harbe milli irade tokadı! Başkan Erdoğan: "Onlar sosyal medya oyunlarıyla oyalasınlar milletimiz kimi sandığı gömeceğini biliyor" / 29.03.23

Takvim 01:50
02

TOGG'un ilk sahipleri belli oldu! 20 bin talihli T10X'i almaya hak kazandı / 29.03.23

Takvim 03:02
03

Galatasaray rotayı yeniden Ziyech'e çevirdi / 30.03.23

Takvim 01:04
04

Kuntz’un performansını yazarlarımıza sorduk: Kuntz gitsin Türk hoca gelsin / 30.03.23

Takvim 02:55
05

Devlet milletinin yanında! Sinop ve Kastamonu'da yaralar sarıldı depremin vurduğu 11 ilde de sarılacak: Kalıcı konutlar teslim ediliyor / 29.03.23

Takvim 03:17
06

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha: Konya Hollanda'dan büyük bir ülkedir / 29.03.23

Takvim 02:29
07

Devlet Bahçeli'den 'Ortak Liste' iddialarına yanıt! MHP seçime kendi logo ve listesiyle girecek / 29.03.23

Takvim 02:51
08

Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa açıklamasıyla gündem oldu Twitter sansürü bastı! 14 Mayıs seçimi öncesi dijital siyaset mühendisliği / 29.03.23

Takvim 03:27
09

TELE 1'de Merdan Yanardağ'dan yıkama yağlama şov: HDP'lilerin PKK ile bağı yok, Kılıçdaroğlu peygamber soyundan gelme! / 29.03.23

Takvim 03:43
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