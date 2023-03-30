Sosyal medyada Türkiyedeki seçim sürecini etkilemeye, muhalif algıyı üstün kılmaya yönelik adımların etkisi sürüyor. Twitterda Başkan Recep Tayyip Erdoğana destek veren hesapların etkileşimi düşürülürken, Kılıçdaroğlunun paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösteriliyor. Başkan Erdoğan konuya ilişkin Onlar, sosyal medya oyunlarıyla masa başında hazırladıkları anket tablolarıyla kendilerini oyalıya dursunlar. Milletimiz kimi sandığa gömeceğini, kimi oradan çıkaracağını gayet iyi biliyor açıklamasını yaptı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.