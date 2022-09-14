Avrupa, Rusyanın gazı kesmesinin ardından kara kara düşünüyor. Son olarak Putin, ülkesine yaptırım uygulayan Batıya rest çekerek, Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak dedi. Bu gelişmenin ardından tutuşan Avrupa liderleri Başkan Recep Tayyip Erdoğandan yardım istedi. Balkan ziyaretindeki izlenimlerini aktaran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Balkan ülkeleri liderleri ‘Lütfen Putin’e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler’ dediler ifadelerini kullandı.