Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’ı ziyaret etti. Putin’in neden Kuzey Kore’yi ziyaret ettiği merak konusu olurken Güney Kore ve ABD ise alarm durumuna geçti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Koreyle imzaladıkları kapsamlı ortaklık anlaşmasının, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü açıkladı. Peki, Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ne konuştu? Pyongyang’da gizli bir anlaşma mı yapıldı? İşte, Putin’in Kuzey Kore ziyaretine ilişkin detaylar…