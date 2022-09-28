Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin geçtiğimiz hafta seferberlik ilan etmesinin ardından Ruslar, adeta ülkeden kaçıyor. Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok hava yolu firması Rusyadan dolu kalkıyor ve kasım ayına kadar bilet bulmak imkansız. Rusların seyahat edebildikleri az sayıdaki lokasyonlardan biri olan Türkiye, kaçışın önemli adreslerinden. Seferberlik ilanın ardından Ruslar bilet için ortalama 150 bin ruble ödüyor. Bu, havayolu şirketlerinin 24 saatte 1 milyar 350 milyon ruble yaklaşık 424 milyon TL ciro yaptığı anlamına geliyor.