Ve çok konuşulan röportaj gerçekleşti... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019dan bu yana Batı medyasına verdiği ilk mülakatta ABDli gazeteci Tucker Carlson aracılığıyla Ukraynada Rusyayı yenmenin imkansız olduğunu söyledi. Ukrayna ile Rusya arasında Türkiyenin arabuluculuğu ile İstanbulda yapılan barış görüşmelerine birçok kez değinen Putin, İstanbul görüşmelerinde mutabakata varılan kararların uygulanması durumunda savaşın çoktan bitmiş olabileceğini dile getirdi. Carlsonın Kiev ile müzakere sorusunu yanıtlayan Putin, Ukrayna ile İstanbulda imzalar atılmıştı, neden tekrar yapılmasın? dedi.