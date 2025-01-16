PYD elebaşı İlham Ahmed İngiltere Parlamentosunda Türkiyeyi şikayet edip yardım dilendi. Sözde özerk yönetim temsilcileri açık açık Federal yapı olmazsa Suriyeye barış gelmez. İç savaş çıkar tehditleri savurdu. HDPli Osman Baydemirin ise aynı heyette YPG adına lobicilik yapması dikkat çekti. Bu noktada Ankaranın tutumu net. Kantonculuk oynayanların devri sona erdi diyen Başkan Erdoğan YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamaz uyarısında bulundu. Şam da Ankara ile hemfikir. Yeni yönetim Federalizme izin vermeyiz, kırmızı çizgimiz diyerek rest çekti.