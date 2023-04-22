Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak ortaklarının HDPKK ve türevleriyla açıktan yürüttüğü kirli işbirliği sonrası PKK/PYDden destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. PYD elebaşı Salih Müslim İyi günler bizi bekliyor, özgürleşeceğiz diyerek 7liye mesaj gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğanı ve Cumhur İttifakını hedef alan Müslim, Bunun Erdoğan gidişi birçok dengeleri değiştirecek Ortadoğuda dedi. Öte yandan Son zamanlarda Halepin kuzeyinde Azezde, Afrinde falan çok yoğun saldırılar var diyen teröristbaşı Dronelar da zaten hep üstümüzde dolaşıyor diyerek SİHA korkusunu dile getirdi.