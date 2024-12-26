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PYD Suriye'de silah bırakmak için şart koşup pazarlık istedi! HTŞ ve SMO'yu çatıştırma sinsiliği: "Türkiye çekilirse Colani ile anlaşırız" / 26.12.24

PYD Suriye'de silah bırakmak için şart koşup pazarlık istedi! HTŞ ve SMO'yu çatıştırma sinsiliği: "Türkiye çekilirse Colani ile anlaşırız" / 26.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

PYD Suriye'de silah bırakmak için şart koşup pazarlık istedi! HTŞ ve SMO'yu çatıştırma sinsiliği: "Türkiye çekilirse Colani ile anlaşırız" / 26.12.24

Takvim 04:23
02

Başkan Erdoğan Suriye'deki Esad ve Baas zulmünü anlattı... Aylan bebeği hatırlattı: Nasıl unutabiliriz / 26.12.24

Takvim 07:08
03

Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar / 26.12.24

Takvim 07:06
04

Fenerbahçe'den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor / 26.12.24

Takvim 04:26
05

Nevşin Mengü'ye "Salih Müslim" davası: İşte terör propagandası sonrası istenen ceza! / 26.12.24

Takvim 01:34
06

TCMB duyurdu: 2025 Para Politikası Raporu yayımlandı

Takvim 07:05
07

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Slovak stoper için flaş hamle / 26.12.24

Takvim 02:16
08

Başkan Erdoğan'dan Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri'nde önemli açıklamalar / 26.12.24

Takvim 06:25
09

Araç girişlerine izin yok! Beyoğlu Tepebaşı'ndaki İSPARK'a acil kodlu tahliye / 26.12.24

Takvim 02:19
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