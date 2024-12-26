Türkiyenin Suriye üzerinde artan kilit rolü ve Şama yapılan üst düzey ziyaretler PKK ve türevlerini titretti. PYD elebaşı Salih Müslim, Türkiye tüm gücüyle Suriye’yi kendi kontrolü altına almak istiyor diyerek veryansın etti. YPGyi meşrulaştırma amacıyla hareket eden Müslim, Şamdaki yeni yönetime de Türkiye elini Suriyeden çekerse Colani ile anlaşırız şartını koşup pazarlığa girişti. Colani Türkiye güdümündeki grupları dağıtmak istiyor diyen Salih Müslimin SMO ve HTŞyi birbirine kırdırma sinsiliği ise dikkat çekti.