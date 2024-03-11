Real Madridin genç yıldızı Arda Güler 90+4. dakikada Dani Ceballosun pasında sağ direk önünde topu ağlara göndererek, Real Madriddeki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi. Gol sonucu Arda Güler, Real Madrid formasıyla La Liga tarihinde gol atan ilk 2005 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu. Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Celta Vigoya karşı alınan 4-0lık galibiyette takımın son golünü atan Arda Gülerin büyük bir yetenek olduğunu ve Real Madridde çok büyük bir geleceğin onu beklediğini söyledi.