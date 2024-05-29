Pazar gecesi yüz binlerce kişinin sığındığı Refah’ta çadırları bombalayarak 45 Filistinliyi diri diri yakan İsrail ordusu kara saldırısına başladı. İsrail’in işgal tanklarının şehrin merkezine ulaştığı bildirildi. Soykırım ordusu yine çadırları hedef alıyor. Refahta 20 Filistinli daha hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıyı kınadı. BMden yapılamada ise saldırıda can kaybının çok yüksek olduğunu, en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Öte yandan kan donduran saldırıyı A Haber ekranlarında değerlendiren Akademisyon ve ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer çarpıcı ifadelere imza attı. İsrailin çadırlara fosfor bombası ile saldırdığını söyleyen Güçlüer, Halbuki normal bir yangında veya bomba atarsanız patlaması ile ortaya koyu siyah duman çıkar. Saldırı göründüğü gibi saçılmış fosfor bombası. Çok net tipik bir fosfordur. Bu alçaklık, bu gaddarlık, barbarlık. Bunlar yanan çadırların görüntüsü değil yanan fosforun görüntüsü. Çadırın içerisindeki kadın, çoluk çocuk, insanları fosforla yakmak ne demek? Alçaklık… ifadelerini kullandı.