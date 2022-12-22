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7/24 Dinle Takvim Rekabet Kurulu'ndan zincir marketlerle ilgili flaş karar! Kartel tespit edildi... İşte verilen cezalar
Rekabet Kurulu'ndan zincir marketlerle ilgili flaş karar! Kartel tespit edildi... İşte verilen cezalar

Rekabet Kurulu'ndan zincir marketlerle ilgili flaş karar! Kartel tespit edildi... İşte verilen cezalar

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rekabet Kurulu'ndan zincir marketlerle ilgili flaş karar! Kartel tespit edildi... İşte verilen cezalar

Takvim 02:52
02

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyenleri! Savcı Mehmet Demir anlattı: Erdoğan dik durmasa iç savaş olurdu / 17.12.22

Takvim 01:08
03

Wall Street Journal, Türkiye ekonomisindeki ivmeyi gördü! Erdoğan'ın modeli tutmak üzere / 14.12.22

Takvim 02:49
04

Emekliye promosyonda aralık fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Ödeme nasıl artırılacak? / 05.12.22

Takvim 03:03
05

Brezilya basınından bomba iddia: Jorge Jesus sezon bitmeden gidecek / 12.12.22

Takvim 01:02
06

Selvi Hanım'ın uyuması CHP'deki iç kavgayı ateşledi! Enver Aysever gerçek suçluyu gösterdi / 09.12.22

Takvim 00:37
07

Psg, Dortmund, Ajax ve Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i istiyor / 20.12.22

Takvim 01:26
08

AB'nin çevre hassasiyeti! Türkiye'ye tehlikeli kendilerine güvenli: Elektrik üretimini nükleerden karşılıyorlar / 21.12.22

Takvim 02:00
09

Fas Milli Takımı'ndan ırkçılık yapan Danimarkalı sunucuya tokat gibi cevap / 22.12.22

Takvim 01:07
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