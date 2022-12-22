Son dakika haberleri... 5 zincir market BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour ve bir tedarikçi Savola hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturma tamamlandı. Beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Rekabet ihlali türlerinden olan kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle 13 kuruma da ceza kesildi.