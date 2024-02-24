2019da yapılan yerel seçimlerle göreve gelen CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde yüzlerce vaat verirken; aradan geçen yaklaşık 4 yıllık sürede volta atmakla yetindi. Bunların yanı sıra seçim döneminde sürekli olarak israf yapıldığını iddia eden İmamoğlu yönetimindeki İBBde gerçekler gün yüzüne çıktı. Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından fonlandığı bilinen ancak daha sonra birbirleriyle ters düşen İBB Haber isimli sosyal medya hesabı, ‘İsrafı durdurduk, israfı bitirdik dediği İstanbul Başardı kampanyası için 175 milyon TLnin çarçur edildiğini ifşa etti. Öte yandan Ekrem İmamoğlunun beslediği troll ifşalarına sürdürmeye devam etti. Bu sefer de video yayınlayan İBB Haber, İmamoğlunun Demokrasi Konserleri adı altında Maltepedeki iki günlük konser için tam tamına toplamda 553 milyon 871 bin 400 lira harcadığını açıkladı. İşte detaylar...