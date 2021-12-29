Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan altın hesabını TL'ye çevirene destek!

Son dakika haberi! Merkez Bankası, altın hesabını TLye çevirene destek verecek. Altın hesaplarının Türk Lirası mevduat hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı. Altın hesaplarının Türk Lirasına çevrilmesinde Merkez Bankasının o gün saat 11.00de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Öte yandan Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir. ifadelerine yer verildi.