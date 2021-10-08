Reuters ve Foreign Policy'den Türkiye'ye yalan haberlerle operasyon girişimi / 08.10.21

Takvim

Türkiye karşıtı algı operasyonlarıyla sıkça gündeme gelen Reuters ve Foreign Policy adlı yayın organları iki asılsız haberle ülkemizi hedef aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Yalan haber”i sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de yalan" ifadeleriyle Reuters'a ve Foreign Policy'e yanıt verdi.