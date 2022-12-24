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7/24 Dinle Takvim Reuters'tan skandal iş ilan! Açık açık Erdoğan düşmanlığı... / 23.12.22
Reuters'tan skandal iş ilan! Açık açık Erdoğan düşmanlığı... / 23.12.22

Reuters'tan skandal iş ilan! Açık açık Erdoğan düşmanlığı... / 23.12.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Reuters'tan skandal iş ilan! Açık açık Erdoğan düşmanlığı... / 23.12.22

Takvim 02:03
02

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyenleri! Savcı Mehmet Demir anlattı: Erdoğan dik durmasa iç savaş olurdu / 17.12.22

Takvim 01:08
03

Psg, Dortmund, Ajax ve Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i istiyor / 20.12.22

Takvim 01:26
04

Wall Street Journal, Türkiye ekonomisindeki ivmeyi gördü! Erdoğan'ın modeli tutmak üzere / 14.12.22

Takvim 02:49
05

Brezilya basınından bomba iddia: Jorge Jesus sezon bitmeden gidecek / 12.12.22

Takvim 01:02
06

Emekliye promosyonda aralık fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Ödeme nasıl artırılacak? / 05.12.22

Takvim 03:03
07

CHP'li Vefa Salman'ın "taziye evi" davasında tanıklar dinlendi: "Onay vermedim 3 gün içinde görev yerimi değiştirdiler" / 23.12.22

Takvim 02:47
08

Kavak Yelleri'nin yıldızları Aslı Enver ile Pelin Karahan yıllar içinde adeta düşman oldu! 1 milyon TL'lik anlaşma aralarını bozdu iddiası... / 24.12.22

Takvim 01:42
09

Türkiye'de kurulacak gaz merkezi! Rusya: Fiyatlandırma için araçlar sağlayabilir / 23.12.22

Takvim 01:41
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