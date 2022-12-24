İngiliz yayın organı Reuters skandallarına bir yenisini daha ekledi. Her fırsatta Türkiyeye ve Başkan Erdoğana düşmanlığını gösteren Reuters bu kez yayınladığı bir iş ilanında açıkça Erdoğan düşmanlığı gösterdi. Reuters söz konusu ilanında Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini aradığını duyurdu. Skandal ilanda, Erdoğanın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TLnin sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta, derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var. ifadeleri yer aldı.