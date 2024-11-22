Türkiye, CHP - CIA - İsrail masasını konuşuyor. 15 Temmuzdan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra gerçekleştirilen toplantılarda hangi pazarlıkların yapıldığı ise merak konusu. Öte yandan masanın avukatı Rezan Epözdemirin TV programcısı olarak aklamaya çalıştığı MOSSAD ajanı Dan Arbell, girift ilişkilere sahip. Tek derdi Türkiye olan Arbell, Gazze kasabı Netanyahu ve diğer soykırım aktörleriyle yakın temas halinde. Bu bağlamda Takvim.com.tr Arbell dosyasını raftan indirdi. İşte CHP - İsrail masasındaki MOSSAD ajanının karanlık profili.