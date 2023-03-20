Geride bıraktığımız günlerde Türkiyeyi IMFye mahkum etme planını açıklayarak küresel tefecilere selam çakan 6lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Siyasi bağımsızlığın temel unsuru ekonomik bağımsızlıktır dedi. Sahnelenen bu riyakar tutum büyük tepkiyle karşılandı. Ekonomik bağımsızlık naraları atan Kılıçdaroğlu, tefeci dediği Londradan icazet dilenip Parayı buldum demişti. Bilindiği üzere yakın geçmişte CHP ve İYİ Parti IMF ile otel köşelerinde gizli buluşmalar gerçekleştirmişti.