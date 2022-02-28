Riyakarlık! "Bugün olsa yine Erbakan'ı ıslıklarım" diyen CHP'li Canan Kaftancıoğlu Necmettin Erbakan'ı anma törenine katıldı / 27.02.22

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan Saadet Partisinin Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği programda anıldı. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlunun katılması büyük tepki çekti. Kaftancıoğlu, 1 Mart 2011 tarihinde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Necmettin Erbakanı ıslıkladığını açıklamış ve Bugünde aynı şeyi yaparım açıklamasında bulunmuştu. 28 Şubatın baş aktörlerinin bugün 28 Şubat mağduru Erbakanı anması sergilenen riyakar tutumu bir kez daha gözler önüne serdi.