Beşiktaş Belediyesinde patlak veren ihale vurgunu ve Rıza Akpolatın gözaltına alınması Ekrem İmamoğlunu panikletti. İmamoğlunun Pışık resti çektiği Akpolatı canhıraş bir şekilde savunması dikkat çekti. Bu durumun arka planında hiç şüphesiz CHPli İBBnin Aziz İhsan Aktaşa adrese teslim bir şekilde verdiği milyarlık ihaleler yatıyor. Takvim.com.tr, Ekrem İmamoğlunun pışık çıkışının altında yatan yağlı kaşığı mercek altına aldı. Beşiktaştaki ihale vurgununun İBB ve iştiraki olan İETT, İSFALT, İGDAŞa sıçraması Rıza Akpolat devede kulak dedirtti.