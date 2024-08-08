Son dakika haberi! Sosyal medya platformu Instagramın ardından Roblox isimli oyun platformuna Türkiyede erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç, Evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir. dedi. Uygulamada terör ve sapkın LGBT propagandası yapıldığı da ortaya çıktı. Bakanlığın açıklamasının ardından platform için verilen mahkeme kararına TAKVİM ulaştı. Mahkeme kararında çocuk istismarına dur derken CHPli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, platformu savunmak için kararın çıktığı ilk anda sosyal medyadan paylaşımda bulundu ve yargıyı hedef aldı.