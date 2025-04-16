Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord açılacak mı? sorusunun yanıtını verdi. Uraloğlu, Son zamanlarda bizim de gençlerle temasımızda bu konu gündeme geliyor. Bayramda da gündeme geldi. Şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin bir vekilimizin çocuğuyla ziyaretinde gündeme geldi. Durum şu doğrudan bakanlık olarak, DTK olarak kendi yetkimizde olan bir konu değildi. Hukuki bir süreç sonucunda böyle bir erişime engel getirmiştik. Şimdi artık onunla ilgili o platformlar hem Discord, hem de Robloxla görüşmeler devam ediyor dedi.