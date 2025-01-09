Savunma sanayiinin öncü şirketlerinden biri olan Roketsanda yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel, 3 Ocakta evinde ölü bulundu. Yücelin cenazesi memleketi Ispartanın merkeze bağlı Sav kasabasında gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Yücelin ölümü intihar gibi gözükse de bütün ihtimallerin değerlendirildiği öğrenildi. Takvim.com.trnin şüpheli ölüm olarak dikkatleri çekmesinin ardından emekli polis olan babası Ahmet Yücel, oğlunun infaz edildiğini iddia etti.