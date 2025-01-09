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Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in şüpheli ölümü! Baba konuştu: "Oğlum infaz edildi" / 09.01.25

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in şüpheli ölümü! Baba konuştu: "Oğlum infaz edildi" / 09.01.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in şüpheli ölümü! Baba konuştu: "Oğlum infaz edildi" / 09.01.25

Takvim 07:28
02

İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken... / 09.01.25

Takvim 02:48
03

Batı Trakya'da Türk çocuğuna ırkçı saldırı: Savcılık soruşturma başlattı / 09.01.25

Takvim 02:46
04

Donald Trump paylaştı ABD ayağa kalktı: "Irak ve Suriye'de savaşın sorumlusu O... çocuğu Netanyahu" / 09.01.25

Takvim 02:59
05

PKK'lı Duran Kalkan'dan "Selahattin Erdem" mahlasıyla sabotaj! İmralı'ya "Silah bırakmayız" mesajı: Öz savunma yoksa barış da yok / 09.01.25

Takvim 04:46
06

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'ye rekor ceza! / 09.01.25

Takvim 06:55
07

Fırtına kendine geldi! Trabzonspor Alanyaspor: 3-0 | MAÇ SONUCU / 09.01.25

Takvim 03:21
08

Başkan Erdoğan gönüllü olarak camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti / 09.01.25

Takvim 01:21
09

İsrail’den ilhak haritası! 3000 yıllık hezeyan: Biladü’ş-Şam hayali / 09.01.25

Takvim 06:34
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