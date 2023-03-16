Millet İttifakından aldığı şartlı evet ile adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu, Depremzedelerin evlerini ücretsiz yapacağız vaadinde bulundu. Ancak verilen vaatler kadar tutulmayan sözler de hafızalardaki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu 2021de Vanın Esenyamaç Köyünde kameralar karşısında taziye evi ve camii yapacağına dair söz verdi. Ancak aradan geçen uzun zamana karşın verilen söz tutulmadı. Esenyamaç Köyüne ne taziye evi ne de bir camii inşa edildi... Takvim.com.trnin ulaştığı köyün muhtarı Ayhan Korkmaz Bir taziye evi yapamayan milyonlarca konutu nasıl bedava yapacak? dedi.