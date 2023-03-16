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RÖPORTAJ | CHP'nin verdiği vaatler tutmadığı sözler! "Bir taziye evi yapamayan Kılıçdaroğlu milyonlarca konutu nasıl bedava yapacak?" / 15.03.23

RÖPORTAJ | CHP'nin verdiği vaatler tutmadığı sözler! "Bir taziye evi yapamayan Kılıçdaroğlu milyonlarca konutu nasıl bedava yapacak?" / 15.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

RÖPORTAJ | CHP'nin verdiği vaatler tutmadığı sözler! "Bir taziye evi yapamayan Kılıçdaroğlu milyonlarca konutu nasıl bedava yapacak?" / 15.03.23

Takvim 03:48
02

İP kopma noktasına geldi: İstifaya hazırlanan Yavuz Ağıralioğlu: Sağ ayağımın üzerine basamadığım için mutsuzum / 15.03.23

Takvim 03:19
03

İngiliz ekibi Galatasaray'ın Fransız yıldız Boey için harekete geçti / 16.03.23

Takvim 01:07
04

Afet bölgesinde siyaset devşirmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatandaşlar yuhaladı! Tepkiler üzerine bölgeyi apar topar terk etti / 15.03.23

Takvim 03:01
05

Bordo-Mavililer’in yeni başkanı için artık geri sayıma geçildi / 16.03.23

Takvim 01:27
06

Zaferin şifresi 30! Fener, Sevilla’yı en zayıf yerinden vuracak / 16.03.23

Takvim 01:51
07

Millet can derdindeyken CHP’den çirkin provokasyon! Mangır medyanın ‘vatandaşlar’ diye servis ettiği saldırganlar CHP'li çıktı / 15.03.23

Takvim 01:29
08

Milli gururumuz Togg'un özellikleri hayran bıraktı! İşte ön sipariş için adım adım başvuru

Takvim 04:00
09

AK Parti'den 14 Mayıs seferberliği! Seçim için tüm teşkilat tam kadro sahada! / 15.03.23

Takvim 01:50
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