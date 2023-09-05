Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını yineleyerek, Sevgili ailem size sesleniyorum, size güveniyorum. Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. ifadeleriyle açıklayan Mansur Yavaş, Rozetsiz vurgusu yapmıştı. Yavaşın bu çıkışına İYİ Partiden karşılık geldi. Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, Eğer bir seçim iş birliği olacaksa kesin Ankaranın İYİ Partiye verilmesi lazım. O gün geldiğinde Mansur Bey gelir İYİ Partinin adayı olur ifadelerini kullandı.