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Rozeti çıkarıp adaylığını ilan eden Mansur Yavaş'a İYİ Parti'den karşılık geldi: İYİ Parti’den aday olup Ankara’yı en az %58’le alır / 05.09.23

Rozeti çıkarıp adaylığını ilan eden Mansur Yavaş'a İYİ Parti'den karşılık geldi: İYİ Parti’den aday olup Ankara’yı en az %58’le alır / 05.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rozeti çıkarıp adaylığını ilan eden Mansur Yavaş'a İYİ Parti'den karşılık geldi: İYİ Parti’den aday olup Ankara’yı en az %58’le alır / 05.09.23

Takvim 02:48
02

Birbirine girdiler! İYİ Parti'li Adnan Beker ile CHP'li Barış Yarkadaş arasında canlı yayında Ankara kavgası: İYİ Parti'ye verilmesi lazım / 04.09.23

Takvim 01:56
03

CHP'li Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu bombaladı! Parti yönetimine böyle seslendi: Yetkilerini elinden acilen alın / 04.09.23

Takvim 02:38
04

Yaralı yüzünü sosyal medyada paylaşan Olaf Scholz viral oldu: Çılgın kaptan! / 05.09.23

Takvim 01:38
05

Soçi’deki zirvenin menüsü belli oldu: Putin Erdoğan’a ne ikram etti? / 05.09.23

Takvim 01:03
06

Kılıçdaroğlu'ndan talimat alan Eren Erdem'den 'Ekremci' medyaya 'belgeli' operasyon! Odatv'de "şaibeli fon ağım ortaya çıkar" korkusu / 05.09.23

Takvim 02:11
07

CHP'deki lağım patlıyor! Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuktan kalkmama nedeni açıkladı: Partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için gitmiyor / 05.09.23

Takvim 03:17
08

Gözler kritik Kabine'de! Gençlere vergi muafı müjdesi masada! İşte Kabine'nin gündemindeki konular / 05.09.23

Takvim 00:00
09

CHP'de Atatürk düşmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman yapan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan açıklama: Bilseydim atamazdım / 04.09.23

Takvim 03:02
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