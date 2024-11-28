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RTÜK'ten 4 diziye yayın durdurma! Birçok programa üst sınırdan para cezası ve yaptırım: Listede SZC, Halk TV, TELE 1 de var / 28.11.24

RTÜK'ten 4 diziye yayın durdurma! Birçok programa üst sınırdan para cezası ve yaptırım: Listede SZC, Halk TV, TELE 1 de var / 28.11.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

RTÜK'ten 4 diziye yayın durdurma! Birçok programa üst sınırdan para cezası ve yaptırım: Listede SZC, Halk TV, TELE 1 de var / 28.11.24

Takvim 06:58
02

Rus firari subay Putin’in nükleer sırlarını ifşa etti! Savaşın ilk günü neler oldu? / 28.11.24

Takvim 03:41
03

Bakan Tekin'den İmamoğlu'na okkalı "kreş" yanıtı: "Anlama yetisinde problem var Türkçe kursu almasını tavsiye ederim" / 28.11.24

Takvim 04:13
04

PKK'lı Duran Kalkan'dan "Kayyum kalkmazsa kıyamet kopar" tehdidi! İkinci 'Hendek' hayali: "Daha fazla dağa çıkmak lazım gün hesap günü" / 28.11.24

Takvim 05:16
05

Trump’tan yeni atama! Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne sansürlü doktor Jay Bhattcharaya / 28.11.24

Takvim 03:17
06

İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı / 28.11.24

Takvim 02:39
07

Özel hastanelerde sistem değişiyor! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: Mevzuatı tamamen yeniliyoruz | Yenidoğan çetesi mesajı / 28.11.24

Takvim 07:35
08

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Futbol A.Ş.'den istifa etti! "Başkan olarak buradayım" / 28.11.24

Takvim 07:45
09

Victor Osimhen için Almanya'dan kötü haber! Dev kulübe imza atabilir / 28.11.24

Takvim 02:40
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