Başkan Recep Tayyip Erdoğan son günlerde dizilerdeki şiddet yayınları ve özellikle aile, dini değerleri hedef alan yayınlarla ilgili rahatsızlığını dile getirmişti. RTÜK, bugün aldığı kararla 4 dizi için yayın durdurma cezası verdi. RTÜKün açıkladığı yaptırım listesinde CHP yandaşı SZC TV, Halk TV ve TELE 1 de yer aldı. Konuya ilişkin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haftalık olağan toplantımızda yasa dışı bahis reklamı yayınlayan televizyonlar dahil geniş bir yelpazede ağır yaptırım kararları verdik. Sorunlara müeyyidelerle neşter atmaktan yana olmamakla birlikte yayıncılık ilkelerini harfiyen uygulatmak görevimizdir. Sorumlu yayıncılara teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.