Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK, 6 televizyon kanalı ve 1 dijital platform yayıncısına yaptırım uygulandı. RTÜK, CHP yandaşı Halk TVde yayınlanan yasa dışı ses kaydı ile Bolu Kartalkayadaki otel yangınıyla ilgili yayınları nedeniyle Tele 1, NOW TV ve Sözcü TVye de üst sınırdan para cezası uygulandığını bildirdi. Netflixte yayımlanan bir program nedeniyle dijital platforma üst sınırdan para cezası vekatalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı. Huzur Radyo TVnin NOW ibareli marka tescil başvurusunun reddine karar verildi, logonun değiştirilmesi için kuruluşa 30 gün süre tanındı.