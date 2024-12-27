CIA Suriyede şeytani planlara girişti. ABD Suriyede Türkleri öldürmeye hazırlanmalı diyecek kadar tozutan CIA ajanı Michael Rubin, YPGye koalisyon şemsiyesi isteyip Afrinden Semalkaya ve Kamışlıdan Deyrizora uzanan bir uçuşa yasak bölge kurulsun dedi. İsrailli pilotlar YPGye destek için Türkiye sınırında uçsun önerisininde bulunan Rubin, sözde koalisyon için Brett McGurk ismini ortaya attı. Bilindiği üzere McGurk ABDnin İsrail ve Orta Doğu politikasının en karanlık yüzü. Suriyede YPGyi oluşturmak için DEAŞ’ı kuran adam olarak biliniyor.